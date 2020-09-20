Yerli video konferans uygulaması 'BizBize' ilk sınavından geçti

ASELSAN iştiraki BİTES tarafından geliştirilen yerli video konferans/webinar uygulaması BizBize, sunduğu altyapıyla katılımcılara güvenli görüşme imkanı sağlayarak ilk sınavından başarıyla geçti.

700 TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AA'da yer alan habere göre, SEDEC etkinliği kapsamında BizBize üzerinden 3 gün boyunca 24 ülkeden 254 firma ve kurum, 700 toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıların süresi 410 saati buldu.

ULUSLARARASI MARKA OLMA YOLUNDA İLK ADIM

BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun, salgın sonrası uzaktan çalışma ve eğitim uygulamalarının artmasıyla yerli video konferans uygulaması BizBize, uluslararası adıyla XperMeet’i geliştirdiklerini söyledi. Koronavirüs sonrası yoğun bir görüşme trafiğine sahne olan etkinliği BizBize ile sorunsuz şekilde tamamladıklarını söyleyen BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun şunları ifade etti:

"BizBize’yi geliştirirken hedefimiz Türkiye pazarı ile sınırlı değildi. O yüzden de kendimize uluslararası pazarlar için XperMeet markası oluşturduk. Türkiye’de uygulamayı yaygınlaştırmaya çalışırken uluslararası pazarları da ihmal etmiyoruz. Bir anlamda XperMeet markasının ilk uluslararası lansmanını yaptık ve ilk kez bu boyutta bir sınav verdik. Aldığımız tepkiler, bu sınavı başarıyla verdiğimiz yönünde."