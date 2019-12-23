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  3. Yerli otomobil gözlerini açtı! İşte o kare

Yerli otomobil gözlerini açtı! İşte o kare

Yerli otomobil gözlerini açtı! İşte o kare

Türkiye’nin otomobilinden yeni bir kare paylaşıldı. Geçtiğimiz gün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın paylaştığı örtülü karenin ardından, bu kez ise aracın farlarının göründüğü bir fotoğraf kamuoyuna sunuldu. Aracın tanıtımının yapılacağı cuma gününe kadar her gün yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Yerli otomobilde artık geri sayım başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın üzeri örtülü şekilde paylaştığı yerli otomobil fotoğrafının ardından yeni bir görüntü daha yayımlandı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun Twitter hesabından “Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı…” mesajı ile bir görsel paylaşılarak, her gün saat 14.30’da yeni bir detayın daha kamuoyuna sunulacağı açıklandı.

Far tasarımının konseptini belli eden görsel kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Twitter üzerinden yapılan paylaşımla eş zamanlı olarak TOGG’nin resmî internet sitesinde de revizyona gidildiği görüldü.

İşte o kare:


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