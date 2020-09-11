Yeni Logitech G502: Lightspeed ve Powerplay teknolojileriyle donatıldı

Keskin bir tasarıma sahip G502 Lightspeed, orjinal versiyonunun dizaynı ve özellikleri korurken ürünün daha da hafiflemesi için kasanın inceltildiğini görüyoruz. Fare ekstra ağırlıksız sadece 114 gram. Bu hafiflikten memnun kalmayacak oyuncular için kutu içerisinden şık bir taşıma kabıyla gelen ağırlıklar çıkıyor. Bu ağırlıklar 4 adet 2 gram ve 2 adet 4 gram şeklinde gelirken, farenin orta ve arka kısmına yerleştirilebiliyor. Böylelikle yine ağır oturaklı bir fareye sahip olunabiliyor ya da oyun tarzına göre fare ağırlığı ayarlanabiliyor.



Fare üzerinde 11 programlanabilir tuş mevcut. Logitech G Hub yazılımı sayesinde bu tuşlara istenilen eylemler ya da makrolar atanabiliyor. Logitech’in olmazsa olmazı iki modlu hiper-hızlı kaydırma tekerleği de fare üzerinde mevcut.

Ek olarak yeni Logitech G502 Lightspeed, üretim hammaddesi olarak PVC içermiyor ve her ürün satın alındığında Logitech’in, Plastic Bank programlarını finanse edilmesine yardımcı olunuyor. Yani Plastic Neutral Sertifikası’na sahip bulunuyor.

G502 Lightspeed’de kullanılan dokulu kaymaz yan lastikler ve sağ el kulanım tasarımı ile hem üst düzey rahatlık hem de kullanımda kolaylık sağlanıyor. Ayrıca fare üzerinde bulunan G harfi ledi ve diğer ledler çok minimal ve yerinde kullanılarak kullanım sırasından ya da karanlık bir ortamda led kaynaklı dikkat dağınıklığını ortadan kaldırıyor.

Donanım ve Performans

Logitech G502 Lightspeed, adeta bir teknoloji demosu gibi. Logitech G’de bulunan nerdeyse bütün teknolojiler bu farede toplanmış durumda.

G502 Lightspeed, ultra hızlı 1 milisaniye tepki süresi ile optimize edilmiş kablosuz bağlantı teknolojileriyle kablolu farelerden bile daha hızlı bir kullanım deneyimi sunuyor. Bu da oyunlar sırasında neredeyse hiç gecikme olmadan bir deneyim anlamına geliyor.

Logitech G’nin Powerplay kablosuz şarj sistemi, oyun sırasında bile farenin sürekli kablosuz şarj edilmesini sağlıyor. Tam dolu ışıklı kullanımda 48 saat pil ömrü sunan Logitech, ışıksız kullanımda ise 60 saatlik bir kullanım sunuyor. Kağıt üzerinde verilmiş kullanım saatleri, gerçek kullanımda neredeyse vaat edilen kullanım saatlerine ulaşılıyor. Sadece 1-2 saat sapma yaşanıyor. Bu arada verilen bu rakamlar aralıksız kullanım saatleri. Yani siz fareyi günde 5 saat kullanırsanız ışıklı kullanımda neredeyse şarkı 8-9 gün arasında pil ömrü gidiyor.

Logitech’in HERO 16K sensörü ile 100-16.000 DPI değer aralığına sahip G502 Lightspeed, 40 G hızlanma değeri ile kablosuz fareler arasında rekor sayılabilecek hız değerleri sunuyor. Günümüzde bir çok kablolu oyuncu faresi bu değerlere ulaşabilmiş değil.

Logitech, G Hub programı ile tam bir kişiselleştirmeye olanak sağlıyor. Logitech G Hub’la ekstra özelliklerin seçilmesine, makro ve anahtar tuş atamalarına ve farede bulunan ledlerin renklerinin düzenlenmesine olanak sağlanırken birden fazla profil kaydedilebiliyor. İstenildiğinde kaydedilen profiller arasında hızlı geçişler yapılabiliyor. Bütün bunlar gayet basit bir ara yüze sahip bir program ekranı ile sağlanıyor. Hatta G Hub Program ekranı bile kişiselleştirilebiliyor.

Sonuç

Logitech G502 Lightspeed, rakiplerine göre içerisinde bir çok teknolojiyi barındırıyor. Adında da belirtildiği gibi resmen ışık hızında bir oyuncu deneyimi sunuyor. Böyle bir süratin rakiplerine göre tabi ki değeri biraz yüksek. Şu sıralar 1000-1200 lira arasında fiyatlardan satılan G502 Lightspeed üst düzey kablosuz bir oyuncu faresi isteyenler için en hızlı seçeneklerden biri.