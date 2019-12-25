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  3. Yeni kanser ilaçlarını genler belirleyecek

Yeni kanser ilaçlarını genler belirleyecek

Yeni kanser ilaçlarını genler belirleyecek

Dünyanın önde gelen iki gen enstitüsü 25 kanser türündeki genleri araştırarak hücreleri haritalandırdı. Sonuçlar kişiye özel kanser ilaçlarını geliştirecek.

İngiliz ve ABD’li bilim insanları 25 farklı kanser türünün genetik yapısını haritalandırdı. Çalışmada 725 kanser hücresinin hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları belirli genler, teker teker kapatarak belirlendi. Gen araştırmasını yapan Wellcome Sanger Enstitüsü’yle Harvard Üniversitesi ve Massachusetts Institute of Technology’nin (MIT) Broad Enstitüsü sonuçları değerlendirerek deneylerin eşleştiğini buldu. İki kurumun veritabanları, şimdiye kadar tamamlanmış olan kanser hücresi dizilerinin en büyük genetik ekranını oluşturmak için entegre edilebilir. Nature Communications’da yayımlanan araştırmada, bu birleşik veri kümesinin yeni kanser ilaçlarının keşfini ve gelişimini hızlandırmaya yardımcı olacağı belirtildi.


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