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  3. Yeni araştırma ortaya çıkardı: Ölü virüsler de pozitif gösteriyor
06 Eylül 2020 Pazar 00:24 | Son Güncelleme:

Yeni araştırma ortaya çıkardı: Ölü virüsler de pozitif gösteriyor

Yeni araştırma ortaya çıkardı: Ölü virüsler de pozitif gösteriyor

Son araştırmaya göre Kovid-19 teşhisinde kullanılan PCR testi, çok hassas olduğu için ölü virüsleri de tespit ederek hatalı pozitif sonuçlar çıkarabiliyor.

Yeni bir araştırma koronavirüs hastalarını tespit etmek için kullanılan ana testin çok hassas olduğunu ve bu yüzden eski enfeksiyonlardan ‘ölü’ virüsleri de algılıyor olabileceğini ifade etti. Oxford Üniversitesi’nin Kanıt Temelli Tıp Merkezi’nin incelemesine göre hastaların çoğu sadece bir hafta boyunca virüsü bulaştırıyor, ancak test haftalarca pozitif çıkmaya devam edebiliyor. Bu da test sonucu pozitif çıksa bile bir kişide tespit edilen virüsün bulaşıcı nitelikte olmayabileceği anlamına geliyor. BBC’nin aktardığına göre bilim insanları bu durumun pandeminin boyutunun yanlış tahmin edilmesine yol açabileceğini belirtiyor.  

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