Yeni araştırma ortaya çıkardı: Ölü virüsler de pozitif gösteriyor

Yeni bir araştırma koronavirüs hastalarını tespit etmek için kullanılan ana testin çok hassas olduğunu ve bu yüzden eski enfeksiyonlardan ‘ölü’ virüsleri de algılıyor olabileceğini ifade etti. Oxford Üniversitesi’nin Kanıt Temelli Tıp Merkezi’nin incelemesine göre hastaların çoğu sadece bir hafta boyunca virüsü bulaştırıyor, ancak test haftalarca pozitif çıkmaya devam edebiliyor. Bu da test sonucu pozitif çıksa bile bir kişide tespit edilen virüsün bulaşıcı nitelikte olmayabileceği anlamına geliyor. BBC’nin aktardığına göre bilim insanları bu durumun pandeminin boyutunun yanlış tahmin edilmesine yol açabileceğini belirtiyor.