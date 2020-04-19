Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9391
  • 7,5451
  • 375.252
  • 98179.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Yeni araştırma: Güneş ışığı virüsü kesin öldürüyor

Yeni araştırma: Güneş ışığı virüsü kesin öldürüyor

Yeni araştırma: Güneş ışığı virüsü kesin öldürüyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) yaptığı deneyler neticesinde koronavirüsün yüksek sıcaklığa dayanamadığı ve güneş ışığıyla ölebildiği açıklandı.

Basına sızan raporlara göre, yüksek sıcaklık ve güneş ışığı, yüzeylerde ya da mikrodamlacıklar içerisinde bulunan koronavirüsün hızlıca ölmesine neden oluyor. Söz konusu durumun yaz aylarının yaklaşmasıyla insanlarda umuda neden olduğunu belirten DHS yetkilileri, bu raporlardaki deneylerin henüz tam olarak kanıtlanmadığını belirtti. 


Tilki neye uğradığını şaşırdı!

Tilki neye uğradığını şaşırdı!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kolanın ilk kez duyacağınız kullanım alanlar

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu