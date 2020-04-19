Yeni araştırma: Güneş ışığı virüsü kesin öldürüyor

Basına sızan raporlara göre, yüksek sıcaklık ve güneş ışığı, yüzeylerde ya da mikrodamlacıklar içerisinde bulunan koronavirüsün hızlıca ölmesine neden oluyor. Söz konusu durumun yaz aylarının yaklaşmasıyla insanlarda umuda neden olduğunu belirten DHS yetkilileri, bu raporlardaki deneylerin henüz tam olarak kanıtlanmadığını belirtti.