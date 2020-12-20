Yakında Patriot'a gerek kalmayacak... İlk ‘Hisar' füzesi 2021'de envanterde

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nın öncülüğünde ASELSAN ve ROKETSAN tarafından yürütülen ‘Hisar Hava Savunma Grubu Projesi’, üç ayrı sistemle envantere girecek. Prototip çalışması tamamlanan ve test süreci devam eden Alçak İrtifa Hisar-A+ Sistemi, dikey atışlarda da tam başarı sağladı.

SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR

Seri üretim aşamasına gelen ve 15 ila 20 kilometre menzile sahip olan Hisar-A+ Füze Sistemi, 2021’de TSK envanterine katılacak. Füze, 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme özelliğine sahip.

2025’E KADAR ÜÇÜ DE HAZIR



Projenin ikinci füzesi Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi ‘Hisar-O’ 25-30 km menzile sahip olacak. Sistem, 2022’de envantere girecek. Projenin en etkilisi olan yüksek irtifa ‘Hisar-U Füze Sistemi’nin ise ilk prototibi 2022’de tamamlanacak. 120 ila 130 km menzilli Hisar-U Füzesi, kızıl ötesi görüntüleme sistemiyle 450 km uzaktakı hedefe kilitlenebilecek. Seri üretimine 2025’te geçilecek. Yerli füzelerin envanterde peş peşe yerini almasıyla Türkiye’nin, ABD’nin patriot füzelerine ihtiyacı kalmayacak.

