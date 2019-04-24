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  3. WhatsApp'tan çok konuşulacak yasak

WhatsApp'tan çok konuşulacak yasak

WhatsApp'tan çok konuşulacak yasak

WhatsApp, kullanıcı alışkanlıklarını tamamen değiştirecek bir adım geliyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yapacağı bu değişiklikle kullanıcı alışkanlıklarını tamamen değiştirmeye hazırlanıyor.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, WhatsApp'ı kullananlar artık sohbet penceresinden ekran görüntüsü alamayacak.

WhatsApp'taki bu değişiklikle iki kişi arasındaki konuşmalar da gizli kalacak.Öte yandan WhatsApp yeni bir parmak izi doğrula sistemi üzerinde de çalışmalarına devam ediyor.

Bu iki özelliğin de ne zaman kullanıcılarla buluşacağı ise henüz açıklanmadı.

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