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  3. WhatsApp üzerinden Bitcoin, Ethereum ve Litecoin işlemleri için kanal açıldı

WhatsApp üzerinden Bitcoin, Ethereum ve Litecoin işlemleri için kanal açıldı

WhatsApp üzerinden Bitcoin, Ethereum ve Litecoin işlemleri için kanal açıldı

Zulu Republic adında bir blok zinciri platformu, WhatsApp üzerinden Bitcoin, Ethereum ve Litecoin işlemleri için kanal açtığını duyurdu.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp kripto para dünyasını yakından ilgilendiren bir olay ile gündemde.

Kripto para piyasalarında faaliyet gösteren Zulu Republic adında bir blok zinciri platformu, WhatsApp üzerinden Bitcoin, Ethereum ve Litecoin işlemleri için kanal açtığını duyurdu.

Söz konusu karar sonrası, WhatsApp üzerinden ilk defa Bitcoin gönderme ve alma işlemleri yapılabilecek.

(Sputnik)

 

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