Whatsapp'ın açığı ortaya çıktı! İşte karanlık modu aktif etmenin yolu

Dünya üzerinde en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Android sürümünde bulunan bir hata karanlık modu resmi olarak yayınlanmadan önce test etme fırsatı sağlıyor.

Kullanıcıların bulduğu hatada; bir kişiye YouTube linki göndererek karanlık modun kilidinin açıldığı fark edildi. Tabi bunun için öncelikle WhatsApp beta programının bir parçası olmalı ve Android 10 ya da daha üzerinde bir telefona sahip olunması gerekiyor. WhatsApp'ın karanlık modu sayesinde geceleri gözlerinizin rahatsız olmasını engelleyebilir, düşük ışık koşullarında ekran parlaklığınızı düşürebilir ve pil kullanım sürenizi uzatabilirsiniz.

WhatsApp'ın karanlık modunun ekran görüntüleri ilk olarak WaBetaInfo tarafından bu yılın başlarında paylaşıldı ve koyu gri renk şeması ortaya çıktı.

Facebook'un sahip olduğu uygulama henüz Android ve iOS cihazlarda karanlık mod için resmi bir çıkış tarihi açıklamasa da, açığın bulunması özelliğin yakında kullanıcılara sunulabileceğini gösteriyor.