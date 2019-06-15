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WhatsApp'i 5 adımda internetsiz kullanın

WhatsApp'i 5 adımda internetsiz kullanın

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı internet bağlantısı olmadan kullanmak mümkün mü? sorusu çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Bu sorunun cevabı Android telefonlar için evet. İşte 5 adımda WhatsApp'ı internetsiz olarak kullanmanın yolu...

Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp'a gelen yeni güncellemelerle birlikte, yeni özellikler ekleniyor. Böylece kullanımda kolaylık sağlanıyor. Bununla birlikte halen birçok kullanıcı internet olmadan WhatsApp'ın kullanılıp, kullanılamayacağını merak ediyor. WhatsApp'ı internetsiz olarak artık mümkün. Gerçekleştireceğiniz 5 işlemle internetsiz WhatsApp'ı kullanabilirsiniz. İşte adım adım internetsiz WhatsApp kullanma rehberi...

Popüler anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp, bildiğiniz gibi internet üzerinden mesaj gönderim imkanı sağlıyor.

Son güncelleme ile Wi-Fi veya Hücresel Veri bağlantısının olmadığı zamanda WhatsApp`tan gönderilen mesajlar, aktif internet bağlantısı olana kadar uygulamada kalıyor, daha sonra kullanıcıya gönderiliyor.

Ancak gelen bilgilere göre; internetsiz WhatsApp kullanabilmek mümkün. İnternetsiz WhatsApp kullanabilmek için bir takım ayarlar yapmak gerekiyor.

Ancak internetsiz WhatsApp şimdilik sadece Android cihazlarda çalışıyor. İşte internetsiz WhatsApp için adım adım yapmanız gerekenler...

1- Android cihazınızdan Ayarlar>Bağlantılar>Mobil Ağlar bölümüne girin.

2- Mobil Ağlar bölümünden ise Erişim Noktası Adları seçeneğine tıklayın.

3- Erişim Noktası Adları ekranında sağ üst bölümde yer alan "ekle" seçeneğine tıklayın

4- Açılan ekranı aşağıdaki bilgilere göre doldurun

İsim: WhatsApp APN: internet Proxy: 127.0.0.01 Bağlantı noktası: 8080

5- Bu işlemleri yaptıktan sonra profili kaydedin ve Erişim Noktası Adlarıbölümünden WhatsApp'ı seçin.

iOS'ta ise ayarlar bölümünün kısıtlı olmasından dolayı proxy ve port değişimi yapılamadığını belirtelim.

(Yeni Asır)

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