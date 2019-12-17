Whatsapp'a yeni özellik! Ücretli olacak

Webtekno’nun haberine göre WhatsApp geliştiricilerinin kullanıcılar için sunduğu yeni özellik, temelde bir hatırlatıcı. 'Any.do' isimli mobil uygulamanın yetkili isimleri, WhatsApp ile anlaşmaya vardıklarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Şimdi bu özellik kullanıcıların hizmetine resmen sunuldu.

WhatsApp’a entegre edilen Any.do, popüler bir uygulama. Sadece Android platformunda 10 milyondan fazla indirilen uygulama artık WhatsApp ile entegreli olarak kullanılabilecek. Bu uygulamayı kullanmak isteyenler önce aylık 5.99 dolar (yaklaşık 35 TL) karşılığında abone olmak zorunda. Kullanıcılar, gerekli olan ödemeyi yaptıktan sonra hatırlatıcılar oluşturabilecek.

Örnek olarak, bir hatırlatıcı oluşturup akşam eve giderken almak durumunda olunan ürünleri sistemin hatırlatmasının istenmesi halinde Any.do'nun WhatsApp hesabına mesaj göndermek ve gerekli bildirimi yapmak yeterli oluyor.

Any.do, hatırlanmak istenen şeyin zamanı geldiği zaman mesaj gönderiyor ve gerekli hatırlatmayı yapıyor.