Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7503
  • 6,3936
  • 272.584
  • 108659
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek özelliği duyurdu! 7 Aralık itibarıyla başlıyor

WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek özelliği duyurdu! 7 Aralık itibarıyla başlıyor

WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek özelliği duyurdu! 7 Aralık itibarıyla başlıyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni özelliği kullanıcıları sevindireceğe benziyor. WhatsApp'a 7 Aralık itibarıyla toplu mesajları engelleme özelliği geliyor. İşte ayrıntılar

Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliğini kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. WhatsApp üzerinden atılan toplu mesaj özelliğinin amaç dışı kullanımı nedeniyle şikayetçi olan kullanıcılar artık bu dertten kurtulacak. WhatsApp, reklam şirketleri ve firmalar gibi kuruluşların toplu mesajlarla kullanıcıları rahatsız etmesine engel olmak için bu özelliği yasaklıyor.

YASAL İŞLEM YAPIYORUZ

Bu, bütünsel bir yaklaşım gerektiren bir sorundur ve WhatsApp, otomatik veya toplu mesajlaşma veya kişisel olmayan kullanım gibi Hizmet Şartlarımızı ihlal eden suistimali önlemek için elindeki kaynakları kullanma (yasal işlem dahil) kullanmayı taahhüt eder. Bu nedenle, teknolojik yaptırıma ek olarak, bu tür bir istismarın platformdaki kanıtlarına bağladığımız bireylere veya şirketlere karşı yasal işlem yapıyoruz.

7 ARALIK 2019'DA BAŞLAYACAK

Ek olarak, 7 Aralık 2019'da başlayarak, WhatsApp, otomatik veya toplu mesajlaşma veya kişisel olmayan kullanım gibi, Hizmet Şartlarımızı ihlal eden veya istismarda bulunanlara, otomatik veya toplu mesajlaşma gibi ihlallerde bulunduğunu belirlediklerine karşı yasal işlemlerde bulunacaktır. WhatsApp, bu gibi durumlarda yasal işlem yapmaya devam etme hakkını saklı tutar.

Örneğin, platform dışı bilgiler, şirketlerden WhatsApp'ı Şartlarımızı ihlal eden şekillerde kullanma yetkileri hakkındaki hak iddialarını içerir. Bu yazı, kötüye kullanım kanıtı olan şirketlere karşı, kötüye kullanım 7 Aralık 2019'un ötesinde de devam ederse veya bu şirketler söz konusu tarihten önce başka platformda kötüye bağlantısı kanıtlanırsa, yasal işlemlerde bulunacağımızı bildirir.


Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın kaçamak tatili!
'Allah'ın emri Peygamberin kavliyle istedim'
Burak Deniz'in yeni dizisinden alacağı ücret dudak uçuklattı!
Azize dizisiyle ilgili flaş karar!
7 milyonluk lüks villasıyla gündem olmuştu... Eşi bakın kim çıktı!
<p>Katil zanlısının ifadesinde kullandıkları sözler de kan dondurdu. Katil zanlısı Arduç ifadesinde

Ceren Özdemir´in Katil Zanlısının İlk İfadesi Ortaya Çıktı! Muhabir Anlatırken Zorlandı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tarihe geçen Türkiye Kupası 'facia'ları

Karatenin 'Çınar'ları