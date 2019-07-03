Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,63
  • 6,3491
  • 256.581
  • 99.363
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta global sorun yaşanıyor

Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta global sorun yaşanıyor

Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta global sorun yaşanıyor

Sosyal paylaşım sitesi Facebook ve Instagram çöktü mü? Sosyal paylaşım sitesi Facebook ve popüler sosyal medya platformu Instagram’a erişimin kullanıcılar tarafından yapılamadığı kaydedildi. Anlık mesajlaşma programı Whatsapp'ta da sorun yaşandığı bilgisine ulaşıldı. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan açıklama yaptı.

Dünya genelinde sosyal medya platformları Instagram, Whatsapp ve Facebook'taki erişim sorununa yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan Twitter üzerinden son dakika açıklaması yaptı. Sayan; "Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşanmaktadır. Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.

Türkiye’deki kullanıcıların gün içerisinde Facebook, Instagram ve Whatsapp’a erişiminde sorun yaşadığı öğrenilirken, resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Melis Sütşurup'tan açıklama geldi! 20 yaş büyük sevgilisi Mustafa Sandal'dan ayrıldı mı?
Çağla Şikel'e çirkin yorum! Takipçisine yanıtı sert oldu
Erkenci Kuş dizisinin Aylin'i görenleri şaşırttı! İşte Sevcan Yaşar'ın tatil görüntüleri
Unutulmaz sanatçı Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümü
Ben Fero ilk kez açıkladı! Şarkısında Demet Akalın neden geçiyor?

Bunu kimse beklemiyordu... Sıcaktan bunalan köpek bakın ne yaptı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Boğaz'ın incisi Tarihi Kuleli Yalısı 190 milyon liraya satışa çıkarıldı

Diyarbakır'da dev operasyon: 5 milyon 430 bin 704 Hint keneviri ele geçirildi