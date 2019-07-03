Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta global sorun yaşanıyor

Dünya genelinde sosyal medya platformları Instagram, Whatsapp ve Facebook'taki erişim sorununa yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan Twitter üzerinden son dakika açıklaması yaptı. Sayan; "Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşanmaktadır. Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.

Türkiye’deki kullanıcıların gün içerisinde Facebook, Instagram ve Whatsapp’a erişiminde sorun yaşadığı öğrenilirken, resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

(DHA)