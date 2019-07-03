Whatsapp, Facebook ve Instagram çöktü mü? Bakanlıktan açıklama
Sosyal paylaşım sitesi Facebook ve Instagram çöktü mü? Sosyal paylaşım sitesi Facebook ve popüler sosyal medya platformu Instagram’a erişimin kullanıcılar tarafından yapılamadığı kaydedildi. Anlık mesajlaşma programı Whatsapp'ta da sorun yaşandığı bilgisine ulaşıldı. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan açıklama yaptı.
Dünya genelinde sosyal medya platformları Instagram, Whatsapp ve Facebook'taki erişim sorununa yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan Twitter üzerinden son dakika açıklaması yaptı. Sayan; "Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşanmaktadır. Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.
Türkiye’deki kullanıcıların gün içerisinde Facebook, Instagram ve Whatsapp’a erişiminde sorun yaşadığı öğrenilirken, resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
(DHA)