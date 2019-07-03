Whatsapp, Instagram, Facebook çöktü mü? 3 Temmuz Whatsapp fotoğraf indirme işlemi neden başarısız oluyor?

"Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcıları WhatsApp ve Instagram'ın neden açılamadığını merak ediyor. Bazı ülkelerde erişimin sağlanamadığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bazı kullanıcılar fotoğraf indirmekte problem yaşıyorlar. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar, sosyal medya uygulamaları Facebook ve Instagram'a erişmekte zorluk yaşadığını aktardı. Çok sayıda kullanıcı Twitter üzerinde uygulamalara erişemediğini, hikaye paylaşamadığını bildiriyor. Sorunun yoğun olduğu ülkeleri aşağıdaki harita üzerinde görebilirsiniz.

Instagram, Facebook ve Whatsapp'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Türkiye'de de birçok kullanıcının hesaplarına erişim sağlayamadığı kaydedilirken, Instagram ve Facebook'un yanı sıra WhatsApp'ta da benzer bir problem yaşandığı belirtiliyor.