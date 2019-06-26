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WeTransfer yanlış kişilere gönderim yaptığını itiraf etti

WeTransfer yanlış kişilere gönderim yaptığını itiraf etti

Dosya gönderme uygulaması WeTransfer, yaşadıkları bir sorun nedeniyle yanlış kişilere gönderim yaptığını itiraf etti. 2 gün boyunca yaşanan bu sorun nedeniyle, kullanıcıların dosyaları yanlış kişilere gönderildi.

Milyonlarca kullanıcısı olan popüler dosya paylaşım uygulaması WeTransfer yaşadıkları bir sorun nedeniyle dosyaları yanlış kişilere gönderdiğini duyurdu. WeTransfer, 16 ve 17 Haziran’ı kapsayan iki gün boyunca, platformu kullanan bazı kullanıcıların göndermek istedikleri dosyaları istedikleri kişilere değil, yanlış kişilere ulaştırıldığını itiraf etti.

Yaşanan bu olaydan etkilenen kullanıcılara e-posta ile bilgilendirme yapan platform, internet sitesinde de konuyla ilgili olarak bir güvenlik notu açıklaması yaptı. Açıklamada, “17 Haziran Pazartesi günü, hizmetlerimizi destekleyen e-postaların istenmeyen e-posta adreslerine gönderildiği keşfettik. Şu anda potansiyel olarak etkilenen kullanıcıları bilgilendiriyoruz ve ilgili makamlara bilgi verdik. Bu olay 16 ve 17 Haziran'da gerçekleşti ve keşfedildikten sonra derhal kullanıcılarımızı korumak için güvenlik önlemleri aldık” denildi.

Olaydan etkilenen kullanıcıların hesaplarını korumak için hesaplarından çıkmalarını veya şifrelerini sıfırlamaları istediklerini belirten WeTransfer, “Ayrıca, kullanıcılarımızın transferlerinin güvenliğini sağlamak için transfer bağlantılarını engelledik. Hala olayın kapsamını ve nedenini araştırıyoruz ve en kısa sürede daha kapsamlı bir açıklama yapacağız” açıklamasını yaptı.

HER AY 50 MİLYON KİŞİ KULLANIYOR

2009 yılında kurulan WeTransfer’de her ay 50 milyondan fazla kullanıcı toplam boyutu 1 Petabyte’ı (1000 Terabyte) bulan 1 milyara yakın dosya gönderimi yapıyor.

Web’in yanısıra Chrome ve Firefox internet tarayıcısı eklentisi ile iOS ve Android mobil uygulamaları üzerinden de kullanılabilen WeTransfer’de kullanıcıları, 2 GB’ye kadar olan dosyalarını ücretsiz olarak gönderebiliyor.

Servisin ücretli olan ve parola ekleyerek dosya gönderimi imkanı sunulan WeTransfer Plus versiyonunda ise bu boyut tek seferde 20 GB’ye kadar çıkıyor. Aylık 2.99 dolarlık ücret karşılığında verilen bu serviste kullanıcılara toplam 100 GB’lik depolama alanı sunuluyor.

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