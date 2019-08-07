Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,4939
  • 6,1512
  • 262.108
  • 99773.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Uzayda 40 milyar güneşi yutabilecek bir kara delik bulundu

Uzayda 40 milyar güneşi yutabilecek bir kara delik bulundu

Uzayda 40 milyar güneşi yutabilecek bir kara delik bulundu

Uzay bilimcilerin 40 milyar güneşi yutabilecek büyüklükte bir kara delik bulduğu bildirildi.

Holmberg 15A adındaki bir galaksi kümesinin ortasında keşfedilen kara deliğin dünyadan 700 milyon ışık yılı uzakta bulunduğu ve etrafından yıldızların dolandığı en büyük karar delik olduğu kaydedildi.
Galaksi dinamiğine dayanarak yapılan hesaplamada, Holm 15A kara deliğinin güneşin kütlesinden 310 milyon kat büyük olduğu ifade edildi.

Astrophysical dergisinde yer alan haberde, bu yeni araştırmada kara deliğin boyutunun ilk defa dolaylı ölçüm metoduyla tespit edildiği kaydedildi. 

Holm 15A’in güneş sistemindeki bütün uyduları yutabilecek büyüklükte olduğu belirtildi.

(Sputnik)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Özdemir'le ilgili flaş iddia!
Berkay Hardal ile Dilan Telkök ilk kez el ele
Demet Akalın kızı Hira'nın köpeği için VIP araç kiraladı
Burcu Özberk'e aşk çalımı
Uyanıklar Fahriye Evcen'i kızdırdı! Avukatlarını devreye sokacak
<p>Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, Kurban Bayramı´nda yaklaşık 950 bin büyükba

Kasaplardan Kurbanlık İçin Öneriler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Jennifer Lopez esti geçti! 300 bin liraya izlediler...

Kilosu 600 liraya karakovan balı