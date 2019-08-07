Uzayda 40 milyar güneşi yutabilecek bir kara delik bulundu

Holmberg 15A adındaki bir galaksi kümesinin ortasında keşfedilen kara deliğin dünyadan 700 milyon ışık yılı uzakta bulunduğu ve etrafından yıldızların dolandığı en büyük karar delik olduğu kaydedildi.

Galaksi dinamiğine dayanarak yapılan hesaplamada, Holm 15A kara deliğinin güneşin kütlesinden 310 milyon kat büyük olduğu ifade edildi.

Astrophysical dergisinde yer alan haberde, bu yeni araştırmada kara deliğin boyutunun ilk defa dolaylı ölçüm metoduyla tespit edildiği kaydedildi.

Holm 15A’in güneş sistemindeki bütün uyduları yutabilecek büyüklükte olduğu belirtildi.

(Sputnik)