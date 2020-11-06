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06 Kasım 2020 Cuma 23:09 | Son Güncelleme:

Uluslararası Uzay İstasyonu'nu farklı açılardan görüntülendi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nu farklı açılardan görüntülendi
DHA

ABD'li fotoğrafçı Andrew McCarthy, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş ve Ay'ın önünden geçtiği sırada anların görüntülerini fotoğrafladı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan fotoğrafçı Andrew McCarthy, birbirinden birkaç gün arayla çektiği fotoğraflarda ISS’in, Güneş’in ve Ay’ın önünde geçtiği anları yakaladı.

DHA'nın aktardığı habere göre, McCarthy bir saniyeden daha kısa bir süre içerisinde çektiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.

Dünya’dan yaklaşık 250 mil uzaklıkta olan ISS’in her 90 dakikada bir saatte yaklaşık 17 bin mil hızla Dünya’nın yörüngesini tamamladığı ifade edildi.

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