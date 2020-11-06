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06 Kasım 2020 Cuma 15:33 | Son Güncelleme:

Uluslararası Uzay İstasyonu Güneş ve Ay'ın önünden geçtiği anda görüntülendi

Uluslararası Uzay İstasyonu Güneş ve Ay'ın önünden geçtiği anda görüntülendi
DHA

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Güneş'in ve Ay'ın önünden geçtiği anlar görüntülendi.

ABD’de Kaliforniyalı fotoğrafçı Andrew McCarthy, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) Güneş’in ve Ay’ın önünden geçtiği anların görüntüledi.

DHA'da yer alan haberde, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan fotoğrafçı Andrew McCarthy, birbirinden birkaç gün arayla çektiği fotoğraflarda ISS’in, Güneş’in ve Ay’ın önünde geçtiği anları yakaladı.

McCarthy bir saniyeden daha kısa bir süre içerisinde çektiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı. Dünya’dan yaklaşık 250 mil uzaklıkta olan ISS’in her 90 dakikada bir saatte yaklaşık 17 bin mil hızla Dünya’nın yörüngesini tamamladığı ifade edildi.

Editör:  <a href='mailto: eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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