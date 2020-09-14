14 Eylül 2020 Pazartesi 18:29 | Son Güncelleme:
Uluslararası ajanslar son dakika olarak geçti... Venüs'te yaşam belirtisi bulundu
Bilim insanları, Venüs'ün atmosferinde yaşam formlarının bulunduğunu açıkladı.
Bilim adamları, Venüs'ün sert asidik bulutlarında, mikropların yaşayabileceğini gösteren fosfin adı verilen bir gaz tespit ettiklerini açıkladı.
Reuters'in haberine göre, araştırmacılar gerçek yaşam formlarını keşfetmedi, ancak Dünya'da fosfinin oksijensiz ortamlarda gelişen bakteriler tarafından üretildiğini kaydetti.