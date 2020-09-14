Uluslararası ajanslar son dakika olarak geçti... Venüs'te yaşam belirtisi bulundu

Bilim adamları, Venüs'ün sert asidik bulutlarında, mikropların yaşayabileceğini gösteren fosfin adı verilen bir gaz tespit ettiklerini açıkladı.

Reuters'in haberine göre, araştırmacılar gerçek yaşam formlarını keşfetmedi, ancak Dünya'da fosfinin oksijensiz ortamlarda gelişen bakteriler tarafından üretildiğini kaydetti.