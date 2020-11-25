Twitter'ın mavi tik isteme özelliği geri geliyor

Mikro blog platformu Twitter’ın askıya aldığı mavi tik isteme özelliği geri geliyor

Reuters’ta yer alan habere göre, Twitter, hesapların doğrulanmasını sağlayan ve özellikle tanınmış kişilere uyguladığı mavi arma uygulamasını 2021’de yeniden başlatacağını duyurdu.

Twitter bu duyuruyu yaparken kullanıcıların da bu uygulama hakkındaki düşüncelerini almak için bir anket başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, doğrulama için uygun olacak hesaplar arasında devlet hesapları, şirketler, markalar, sivil toplum kuruluşları, haber medya hesapları, eğlence, spor, aktivistler, organizatörler bulunacak.

Twitter bir dönem herkese açık olan hesap doğrulama başvurularını 2017’de durdurmuştu.