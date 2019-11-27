Twitter hesabınız silinebilir! Twitter son tarihi açıkladı

TM Dijital Haber Merkezi

Twitter'dan yapılan açıklamada, hesabını kullanmayan, uzun süredir giriş yapmayan ve hayatını kaybetmiş kişilere ait profillerin temizleneceğini açıkladı.

Uzun süredir aktif olmayan hesaplara ilişkin vakit tanıyacağını belirten Twitter, "11 Aralık'tan önce oturum açmanız gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

İnsanların daha güvenilir ve doğru bilgiler alması gerektiğini belirten sosyal medya platformu Twitter, "Altı aydan uzun bir süredir Twitter'a giriş yapmamış birçok hesaba, uzun süre işlem yapmadıkları için hesaplarının kalıcı olarak silinebileceği uyarısında bulundur." bildirisinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre uzun süredir hesaplarına giriş yapmayanların Twit atmalarının zorunlu olmadığı, sadece hesaplarına giriş yapmaları gerekiyor.