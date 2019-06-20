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  3. Twitter ayrıntılı konum özelliğini kaldırdı! 'Çoğu kişi kullanmıyordu'

Twitter ayrıntılı konum özelliğini kaldırdı! 'Çoğu kişi kullanmıyordu'

Twitter ayrıntılı konum özelliğini kaldırdı! 'Çoğu kişi kullanmıyordu'

Twitter, ayrıntılı olarak kullanıcıların konum bilgilerini paylaşmayı mümkün kılan özelliğini rafa kaldırıyor. Şirket, geçtiğimiz ay yaşanan veri sızıntısının ardından bu yönde bir karar aldı.

Twitter'da kullanıcılar, konum etiketli paylaşım yapabiliyor. Koordinatlarına kadar kullanıcının bulunduğu konumu paylaşan bu özelliği Twitter, 'kullanıcılardan ilgi görmediği için' kaldırdığını belirtirken asıl sebebin ise yaşanan veri sızıntısı olduğu tahmin ediliyor. Twitter, iOS uygulamasını kullananların konum bilgilerini yanlışlıkla iş ortaklarıyla paylaştığını duyurmuştu. Yaşanan bu olayın tekrarlanmaması için şirketin böyle bir adım attığı düşünülüyor.

Twitter'dan konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

" 'Ayrıntılı konum´ özelliğini çoğu kişi kullanmadığı için ve biz de Tweet atma deneyimini basitleştirmek istediğimiz için bu özelliği kaldırıyoruz. Güncellenen kamera özelliğini kullanarak tweet atarken ayrıntılı konum özelliğini kullanabileceksiniz."

Twitter, konum bilgilerinin paylaşılmasına izin vermeyi sürdürecek ancak daha genel konum paylaşımı mümkün olacak. Kullanıcılar konum bilgisi paylaştıklarında sadece semtin ismi görünecek.

(DHA)

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