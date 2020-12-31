TÜRKSAT 5A pazartesi uzaya çıkıyor

Giresun'da ziyaret ve açılışlarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Onun heyecanını taşıyoruz” dedi. 5B ile ilgili süreci de açıklayan Karaismailoğlu “Cumhurbaşkanımızla birlikte salı günü bunun programını yapacağız. Haziran ayı gibi 5B uydumuzu fırlatacağız. İlk yerli ve milli 6A uydumuzun da 2022’nin ilk aylarında uzaya fırlatmayı planlıyoruz“dedi. Karaismailoğlu Giresun’da yaşanan sel felaketinde menfezin çöktüğü yerde inşa edilen ve şehit olan askerlerin adı verilen Altı Şehitler Köprüsü’nü de açtı.