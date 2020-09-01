Türkiye'nin uzaya bakan gözü 'Doğu Anadolu Gözlem Evi' 2021'de açılıyor

Türkiye’nin ilk ve tek Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) için geri sayım başladı. Erzurum’da 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri’ne inşa edilen Doğu Anadolu Gözlem Evi’nin inşaatı ve kubbe montajı bu yıl içinde bitecek. Sınıfında tek olma özelliği taşıyan dev teleskop, uzayın derinliklerini gözlemleyecek ve sır dolu dünyasını yer küreye taşıyacak. 2021’de faaliyete geçecek olan DAG, dünyanın en gelişmiş teknolojisine sahip 3 gözlemevi arasında yer alacak. Dünyanın önde gelen astrofizik ve uzay bilim insanları Erzurum’a taşınacak.

İKİ ÜLKEDEN DESTEK



AKŞAM’a konuşan projenin yürütücüsü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak, şunları kaydetti: “Teleskopun parçaları İtalya ve Belçika’dan geliyor. İşbirliği yaptığımız bilim insanları da bu iki ülkeden. 2021 sonunda gözlemevimiz faaliyette.”

GÖRÜNTÜLER EVLERE TAŞINACAK



Gözlemevi sayesinde uzayın derinliklerinde gerçekleşen astrolojik olaylar TV’den canlı olarak paylaşılacak. DAG’ın hedefinde, yüksek kırmızıya kaymalı gökadaların gözlenmesi, yıldız oluşumu, güneş sistemi küçük cisim, gökada çalışmaları, evrenbilim (kozmoloji), gezegen çalışmaları da olacak.