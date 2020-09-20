Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri dünya basınında manşet oldu

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar yönetiminde ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Cezeri, ABD'den Hindistan'a tüm dünya basınında gündem oldu. Cezeri'yi haftanın en mutu haberleri listesine alan Reuters haberi birinci sıraya koydu.

ABC NEVS: BAŞARIYLA UÇTU

Milli imkanlarla geliştirilen Cezeri, Amerikan ABC televizyonunda, "Türkiye'nin ilk uçan otomobili İstanbul'un üzerinde ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı" haberiyle verildi.

REUTERS HAFTANIN EN MUTLU HABERİ İLAN ETTİ

Reuters ise, "Türkiye'nin ilk uçan araç prototipi yaklaşık 1.2 mil yüksekliğe (yaklaşık 2 km) 62 mili bölü saat hıza çıkması bekleniyor." de ve Cezeri'yi haftanın en mutlu haberi ilan ederek birinci sıraya koydu.

SBS NEWS: CEZERİ İLK UÇUŞUNU BAŞARIYLA TAMAMLADI

Avustralya'da yayın yapan SBS News ise Cezeri'yi, "Türkiye'nin ilk uçan otomobili kısa bir süre havada süzülerek ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı" haberiyle duyurdu.

WION MEWS: GELECEK BURADA

Hindistan merkezli ve Doğu Asya'daki ülkelerdeki gelişmeleri dünyaya duyuran WION News de, "Gelecek burada: Türkiye'nin uçan otomobili ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı. Araç, saatte 100 km hıza ve 2000 metre yüksekliğe kadar ulaşabiliyor" dedi.