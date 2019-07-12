Türkiye'nin hem S-400 hem Patriot'u olursa nasıl olur?

Havacılık uzmanı Hakan Kılıç, Aralık 2018’deki gaste24'teki yazısında 400’ün yüksek irtifa hava savunma sistemi olarak çok çok iyi ve adeta rakipsiz olduğunu belirterek “Yani uçak, seyir füzesi, İHA gibi hava soluyan hedeflere karşı” diyor.

HEM S-400 HEM PATRİOT

Hakan Kılıç’ın yorumu şöyle: "Kademeli ve etkili bir hava savunma şemsiyesinin gereği olarak milli hava savunma füze sistemi Hisar-A ve Hisar-O’ya ilave Korkut çok namlulu topçu sistemiyle alçak ve orta irtifa hava savunma kademesini oluşturmaya çalışan Türkiye, envanterinde mevcut olan Amerikan yapımı Stinger, Hawk, Rapier füzelerini de bölgesel olarak yayarak bir hava savunma ağı oluşturmak istiyordu. Fakat burada çok çok önemli iki eksik vardı:” Yüksek İrtifa Hava Savunma” ve “Balistik Füze Savunması”

Hakan Kılıç, S400 alarak yüksek irtifa hava savunmasını tamamlayan Türkiye’nin balistik füze savunması eksiğini de Patriot ile giderebileceğini düşünüyor.

Hakan Kılıç bu şekilde Türkiye’nin yüksek irtifa hava savunma sistemini S-400’e emanet ederken balistik füze savunma sistemini de Patriot’lara emanet edebileceğini yazmış.