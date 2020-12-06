Türkiye'de bu yıl 102 binden fazla siber saldırı engellendi

Siber saldırıya en fazla maruz kalan ülkeler arasında ilk üçte yer alan Türkiye'de bu yıl 102 binin üzerinde siber saldırı engellendi.

TRT Haber'de yer alan haberde Kasırga, Avcı ve Azad adlarındaki siber güvenlik uygulamaları saldırıların önlenmesinde önemli rol oynadı.

Türkiye, siber güvenlikte 20. sıraya çıktı

Global Siber Güvenlik Endeksinde Türkiye, bir önceki yıla göre 23 basamak birden yükselerek, dünyada 20’nci sıraya çıktı.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, siber saldırı ve zafiyetlere karşı tamamen yerli ve milli imkanlarla, 16 milyon IP'yi anlık tarayıp ülke güvenliğine katkı sağlıyor.

2023 YILI İÇİN EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Dijital ortamda güvenliğin sağlanması için 2023 yılı için Strateji ve Eylem Planı hazırlandı. Kritik altyapıların korunması, ulusal kapasitenin geliştirilmesi ve organik siber güvenlik ağının kurulması hedefleniyor.

Bu alanda uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi de önemli bir yer tutuyor.

Gelecek yıl siber güvenlik için önemli adımlar atılacak. Yetişmiş eleman ihtiyacı kurumlar tarafından bu alanda karşılanacak.

Bilgisayar, telekomünikasyon, elektronik mühendisliklerinden mezun olanların istihdamı arttırılacak.