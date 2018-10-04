Turkcell’den dijital ihracat hamlesi: BiP New York’ta

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell’in hayata geçirdiği iletişim ve yaşam platformu BiP, Türkiye’nin ardından yurtdışındaki iletişimi için de gaza bastı. Geride bıraktığımız bir yıllık sürede, kullanıcı sayısını küresel oranda yüzde 70 artıran BiP, pazar liderliğini ele geçirmek için yeni bir iletişim kampanyasına start veriyor. Söz konusu kampanya kapsamında, dünya medyasının en önemli mecralarında boy göstermeye hazırlanan uygulamanın ilk adresi, en yakın rakibinin çıktığı ülke olan Amerika Birleşik Devletleri. İçinde İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya’nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde de kampanyaya başlayan BiP’in öncelikli hedefi, yıl sonuna kadar yurtdışında 15 milyon civarında kullanıcıya erişmek.

1 MİLYAR İNDİRME

Bu hamlenin aynı zamanda Türkiye’nin dijital ihracat potansiyeline büyük katkı yapacağını belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Türk mühendisleri müthiş işler ortaya çıkarıyor. Bu uygulamalarla birlikte gördük ki bu konuda hiçbir eksiğimiz yok. Sadece BiP değil, fizy, TV+, Dergilik, Lifebox, Yaani ve diğer tüm uygulamalarımızla birlikte bugün 120 milyon indirme rakamını yakaladık. Hedefimiz 3 yıl içinde bu rakamı 1 milyara çıkarmak” şeklinde konuştu.

‘Diğerlerini bırakın’ mesajı

Türkiye’nin Turkcell’i olarak yerli ve milli teknolojilere yatırım yapmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Terzioğlu, “Tüm dünyada BiP’i kullandırma, indirme ve Türkiye’nin dijital ihracatını hızlandırma hamlesi olarak adlandırdığımız bu süreci New York’tan başlatıyoruz” dedi. BiP’in dijital reklamları ilk olarak New York’ta, ünlü Times Meydanı’ndaki dijital ekranlarda yayımlanmaya başladı. Reklamın ana mesajı ise, “Diğerlerini bırakın; gelin BiP’i kullanın”.

Dünya ‘BiP’ kullanacak

Amerika’nın ardında İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya’nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde kampanyaya hazırlanan BiP’in öncelikli hedefi, yıl sonuna kadar yurtdışında 25 milyon kullanıcıya erişmek. Dünyanın dört bir yanında BiP kullanıcıları olduğunu söyleyen Terzioğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “BiP bugün dünyada bilinen en büyük rakipleri tarafından birçok kez taklit edilen özelliğiyle zaten gündemde. Hedefimiz Türkiye’nin yerli ve milli uygulaması BiP’in tüm dünyadaki kullanıcı sayısını 5’e katlamak.”

BiP ile neler yapabilirsiniz?

- Grup görüntülü görüşme

- Cepten cebe hızlı ve kolay para transferi

- 2. numaram BiP’te servisi

- BiP ’ten her yöne arama

- Anlık Karşılıklı takip etme

- BiP Game ile oyun oynama

- BiP Weble web’den hızlı ve kolay mesajlaşma

- Faks gönderme

Yerli navigasyon için gaza bastık

Turkcell, yerli navigasyon uygulaması için gaza bastı. Şirket bu alandaki ilk aksiyonu “Kopilot” adlı uygulamayla başlatmıştı. Tüketicilerin yol ve otomobilleriyle ilgili her türlü bilgiyi almalarını sağlayan ürünle ilgili Terzioğlu “Mesela aracınızı oğlunuza, kızınıza verdiğinizde hız limiti koyabiliyorsunuz” diye konuştu.