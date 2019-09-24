Turkcell'de cihaz kiralama dönemi başladı

Türkiye’nin dijital dönüşüm ortağı Turkcell Dijital İş Servisleri, ulaşımdan finansa, sağlıktan perakendeye kadar çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere danışmanlık ve yenilikçi çözümler sunuyor. Bu kapsamda yeni hayata geçirilen cep telefonu kiralama çözümüyle şirketler dijitalleşmenin ilk adımı olarak cihazlarını kolayca kullanabilecek. Ayrıca cep telefonunun yanı sıra tablet ve bilgisayar gibi teknolojik ürünleri satın almak isteyen şirketlere de Financell ile Dijital Dönüşüm Kredisi sunulacak. Böylece işletmeler Turkcell’in desteğiyle dijitalleşme yolunda önemli bir adım atacak.

Konuyla ilgili açıklamasında Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları kaydetti:

“Turkcell olarak Türkiye’de bireylerin yanı sıra kurumların da dijital dönüşümünde öncü bir rol üstleniyoruz. Bu amaçla ülkemizdeki şirketlerin küresel rekabette söz sahibi olması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Son olarak hayata geçirdiğimiz cihaz kiralama projemiz ile şirketlere özel cep telefonlarında kiralama dönemini başlatıyoruz. Böylece şirketlere kolaylık sağlarken bir yandan da yüzde 30’lara varan maliyet avantajı sağlıyoruz. Ayrıca kiralamak yerine satın almak isteyen kurumsal şirketlere özel kredi sistemini Financell ile birlikte hayata geçiriyoruz. Burada müşterilerimizin sadece ürün için değil aynı zamanda hizmet için de kredi alabileceğinin altını çizmek isterim. Geliştirdiğimiz projelerimizle bir yandan şirketlerin ihtiyaçlarına çözüm bulurken diğer yandan da ülke ekonomimize katkı sağlıyoruz.

Bunun birlikte kurumların tüm dijitalleşme süreçlerinde de yanlarındayız. Ulaşımdan finansa, sağlıktan eğitim ve lojistiğe, üretimden perakende ve enerjiye kadar çok çeşitli sektörlere hizmet sunarken en önemli noktanın uçtan uca tüm ihtiyaçların karşılanması olduğunu fark ettik. Bu vesileyle kurumsal müşterilerimiz için geliştirdiğimiz çözüm ve hizmetleri tek çatı altında toplayarak Turkcell Dijital İş Servisleri şirketimizi kurduk. Yeni iş modelimiz sayesinde kurumsal müşterilerimize bağlantı, bulut servisleri, güvenlik hizmetleri, bunların etrafındaki entegrasyon hizmetlerini ve IT servislerini tek elden vermeye başladık. Kuruluşundan bu yana kısa bir süre geçmesine karşın bize güvenen şirketler sayesinde ilk 6 ayda yüzde 62 büyüme gerçekleştirdik. Bu vesileyle dijital dönüşüm yolculuğunda bizimle olan tüm kurumsal müşterilerimize teşekkürü bir borç biliriz.”

Cihaz kiralama ile yüzde 30’a varan maliyet avantajı

Turkcell, başlattığı cihaz kiralama projesiyle birlikte kurumların ihtiyacı olan farkı markaların 20’den fazla modeli şirketlerin kullanımına sunuluyor. Bu sayede şirketler Turkcell müşterisi olmasalar da 24 ay süreyle kiralama yapabilecek. Cihaz kiralama yapan şirketler, Turkcell güvencesiyle sigorta hizmetinin de sahibi olurken yardım masası ile de ihtiyaç anında destek alabiliyor. Aynı zamanda şirketler ihtiyaçlarına en uygun cihazlara kolayca ayda 78 liradan başlayan fiyatlarla yüzde 30’a varan maliyet avantajına da sahip oluyor. Ayrıca çevreye duyarlı bu proje sayesinde kiralanan cihazların sonrasında geri dönüşüme de kazandırılması amaçlanıyor. İlk etapta cep telefonları için başlatılan proje, yakında tablet ve network cihazlarını da kapsayacak.

Ürün ve hizmet almak isteyenlere Turkcell’den dijital dönüşüm kredisi geliyor

Dijital operatör Turkcell, finansal hizmetler alanında sunduğu yeni ürünleriyle dijital dönüşüm liderliğini sürdürüyor. Bu kapsamda teknolojik finansmanın öncüsü Financell, artık teknolojik ürün ve hizmet almak isteyen şirketlere de Ekim ayından itibaren finasman desteği sağlayacak. Financell Dijital Dönüşüm Finansmanı, şirketlerin akıllı telefon, tablet, sunucu, bilgisayar gibi birçok teknolojik ürün alışverişlerini finanse edecek. Financell’den finansman desteği alan şirketler, teknolojik ürünlerine doğrudan sahip olurken ödemelerini 36 aya kadar taksitlendirerek zamana yayma avantajı da elde edecek.

Dijital İş Servisleri ile dijitalleşme yolculuğuna çıkan şirketler 5G ile ivme kazanacak

Turkcell Dijital İş Servisleri, ulaşımdan finansa, sağlıktan eğitim ve lojistiğe, üretimden perakende ve enerjiye kadar çok çeşitli sektörlere hizmet sunarak dijitalleşme süreçlerine katkı sağlıyor. 5G ile ilgili hazırlıklarını aralıksız sürdüren Turkcell, 5G’nin hayata geçmesiyle birlikte hem kurumlara hem de belediyelere yeni teknolojileri sunmak için çalışıyor. 5G ile sağlanacak düşük gecikme süreleri ile neredeyse gerçek zamanlı işlemlerin gerçekleştirileceği uzaktan cerrahi, sağlık, savunma ve ulaşım gibi sektörlerde değişimleri öngören Turkcell, şirketleri bu konuda yönlendirip danışmanlık görevi üstlenecek. Ayrıca Turkcell 5G ile sunacağı çok daha yüksek hızlara bağlı olarak, sanal gerçeklik uygulamalarıyla eğitim ve turizm gibi sektörlerde de dönüşüme destek olacak.