Türk savunma sanayisinde bir ilk: Hürjet için yapay zekalı simülatör

Türkiye'nin sesten hızlı ilk uçağı olacak olan Hürjet Projesi kapsamında Hürjet'in test ve değerlendirme faaliyetlerinde kullanmak üzere "Hürjet 270" adı verilen mühendislik simülatörü geliştirildi. TUSAŞ tarafından geliştirilen simülatör, sunduğu geniş görüş açısıyla ebat ve özellikleri bakımından savunma sanayisinde ilk olma özelliğini taşıyor.

HATALARI ANLIK TESPİT EDECEK

AA'da yer alan habere göre, yapay zeka altyapısıyla donatılan simülatör, test pilotlarından alınan geri bildirimlerle Hürjet tasarımının ergonomisine katkı sağlayacak, ileride geliştirilecek eğitim simülatörü için de veri toplanmasına imkan sağlayacak. Simülatörle ayrıca pilotların test çalışmaları esnasında karşılaştıkları hataların anlık tespit edilmesine katkıda bulunulacak. Böylece geliştirme aşamasında mevcut riskler belirlenerek elimine edilecek.

SAVUNMA SANAYİSİNDE BİR İLK

Birebir Hürjet kokpitinin daha az maliyetli parçalarından oluşan simülatör, son teknolojik gelişmeleri barındırıyor.

"İnsan gözü çözünürlüğü" sunan en güncel artırılmış gerçeklik ve "karma gerçeklik" teknolojileri kullanılan simülatörle, gözlük takılı olduğunda dışarıda görülen gerçek görüntünün üzerine sanal bir görüntü bindirilmesine imkan tanınıyor. Bu teknolojiler sayesinde tüm geliştirme konseptleri detaylı ve güvenli şekilde test edilebilecek.

PİLOT DENEYİMİ TASARIMA YÖN VERECEK

TUSAŞ Uçak Projelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Doğan, Hürjet mühendislik simülatörünün projeye yapacağı katkılara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Hürjet'i sıfırdan tasarlayacağız, 2 prototip üreteceğiz ve 2022 sonunda ilk prototiple uçmayı planlıyoruz. Uçak henüz üretilmeden, montajı başlamadan uçuş kontrol algoritması ve yazılımını, aviyonik yazılımlarını geliştirmiş olmamız gerekiyor. Hürjet için geliştirdiğimiz 270 derece mühendislik simülatörü bizlere uçuş kontrol algoritması ve yazılımı ve aviyonik yazılımlarını test pilotlarının girdileriyle yapmak için büyük kabiliyet sağlıyor ve bu kabiliyeti ülkemize kazandırmış olduk. Bu simülasyon ortamının bir diğer önemli katkısı da uçak henüz ortada yokken 'hesaplamalı akışkanlar dinamiği' destekli, rüzgar tüneli testleriyle doğrulanmış uçuş mekaniği modelini içeriyor ve uçağın gerçeğe yakın uçuş hissiyatını test pilotlarımıza ve tasarım mühendislerimize sağlıyor olmasıdır. Mühendislerimizin tasarımı yaparken pilotlardan edinecekleri girdileri harmanlayarak tasarımı olgunlaştırmaları ve çalışmalarını zamanında yetiştirmeleri için üretilen mühendislik geliştirme simülatörü altyapısı ülkemiz için bir ilk oluyor."