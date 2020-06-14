Türk mühendislerden raylı sistemlere akü

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyaç duyduğu uzun ömürlü bataryaları üreten ASPİLSAN Enerji, çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek yerlileşme konusunda Türkiye’nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti. ASPİLSAN Havacılık ve Raylı Sistemler Müdürü Murat Kaan, yaklaşık 30 senedir ülkede tek nikel kadmiyum uçak/helikopter akülerini ürettiklerini söyledi. Bu üretimden kaynaklı ciddi bir tecrübeye sahip olduklarını belirten Kaan, raylı sistemler akülerini üretmek için de harekete geçtiklerini ifade etti.

SERİ ÜRETİM YAKINDA



Çalışmalar sonucu Kayseri Ulaşım AŞ’ye ait tramvaya akünün takıldığını ve başarılı olunduğunu kaydeden Kaan, “Akülerimizin güvenlik ve performans açısından laboratuvar testleri yapıldı. Beklediğimizin üzerinde bir performans gördük” ifadelerini kullandı. Kaan, aküyle ilgili yaklaşık 3 senedir Ar-Ge faaliyetleri yürüttüklerini dile getirdi. “Raylı sistemlerde daha çok tercih edilen nikel fiber kadmiyum tekniğini geliştirmeyi başardık” diyen Kaan, “Bu aküler, metro, tramvay, hızlı tren, elektrikli tren gibi ülkemizde yürütülen ciddi projelerin hepsinde kullanılabilir. Uzun ömürlüler ve birçok avantajları var” ifadelerini kullandı.