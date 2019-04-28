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Türk doktora 'Hanedan' ödülü

Türk doktora 'Hanedan' ödülü

Türk bilim insanı Dr. Hatice Zora’ya, 'Beyinde dil ve duygu gelişimi' çalışması için 'Kraliyet Hanedanı' ödülü verildi.

Dünyaca ünlü Nobel Edebiyat ödülünü veren İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Stockholm Üniversitesi'nde beyin, dil bilimi ve nörofizyoloji alanında araştırmalar yapan öğretim görevlisi Türk akademisyen Dr. Hatice Zora’yı, “Beyinde dil ve duygu gelişimi” üzerine çalışmalarından dolayı “Kraliyet Hanedanı” ödülüne layık gördü. Zora, ülkede 1818’den beri hüküm süren Kraliyet Hanedanı (Bernadotte Hanedanı) adına verilen bu ödülü, bu yıl bir Türk akademisyen olarak almaktan gurur duydum” dedi. Zora, beynin duygusal ve bilişsel melodiyi nasıl ayırt ettiği ve bu iki işlevin etkileşiminin altında yatan nörolojik bağlantılar hakkında çalışıyor.

KRAL’IN ELİNDEN ALDI

Zora, ödülünü Kral Carl 16. Gustaf’ın elinden aldı. Zora’ya ayrıca 120 bin kron (75 bin lira) para ödülü verildi. Zora, “Araştırmanın insanlıkta dilsel kabiliyetin nasıl geliştiğini anlamamıza katkısı olacak” dedi.

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