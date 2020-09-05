Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4343
  • 8,8127
  • 462.322
  • 1086.32
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. THY'den yeni hamle... Yüzde 100 iştiraki olacak teknoloji şirketi kuruyor
05 Eylül 2020 Cumartesi 10:46 | Son Güncelleme:

THY'den yeni hamle... Yüzde 100 iştiraki olacak teknoloji şirketi kuruyor

THY'den yeni hamle... Yüzde 100 iştiraki olacak teknoloji şirketi kuruyor
AA

Türk Hava Yolları (THY) yüzde 100 THY iştiraki olan yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verdiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), yüzde 100 iştiraki olacak yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verdiğini duyurdu.

AA'nın aktardığı habere göre, THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamasında, "Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımızın mevcut bilgi teknolojileri uygulamalarının gelir getiren bir iş kolu olarak konumlandırılması ve var olan bilgi teknolojileri insan kaynağının daha etkin değerlendirilerek Türk havacılık ekosistemine daha fazla katkı sunulması amacıyla yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olan yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarında kesinti yapılmayacak
THY'den yeni hamle... Yüzde 100 iştiraki olacak teknoloji şirketi kuruyor
Meclis Başkanı Şentop'tan esprili paylaşım: Adi ayırlı olsun
Beşiktaş golcüsüyle söz kesti
Her gün sabah akşam koyun sağan çiftin aylık kazancı 15 bin tl
Başkan Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolunda direksiyona geçti

Başkan Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolunda direksiyona geçti

Bayrampaşa'da kaza yapan araç alev alev yandı

Bayrampaşa'da kaza yapan araç alev alev yandı

Uzun boylu insanların günlük hayatta yaşadıkları zorluklar

Uzun boylu insanların günlük hayatta yaşadıkları zorluklar

Ceviz yemenin insanlara yararı nedir?

Ceviz yemenin insanlara yararı nedir?