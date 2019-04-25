Tesla, ilk çeyrekte 702 milyon dolar zarar açıkladı

Yılın ilk çeyreğinde 702 milyon dolar zarar açıklayan ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla Motors, hisse senedi başına düzeltilmiş olarak 2,90 dolar ile 1,30 dolarlık ortalama analist beklentisinin üzerinde zarar kaydetti.

Tesla, yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre neredeyse üçte bir düşüşle 63 bin elektrikli araç teslim ettiğini bildirdi. Teslimatlar, yaklaşık 50 bin 900 adet Model 3 aracı ve 12 bin 100 adet Model S ve X SUV'u içermektedir.

Tesla CEO'su Elon Musk, öngörülemeyen zorluklar nedeniyle teslimat sorunları oluştuğunu ve çok sayıda aracın teslimatının ikinci çeyreğe kaydığını belirtti.

TESLA, GELECEK YIL BİR MİLYON ROBO-TAKSİYİ PİYASAYA SÜRECEK

TM Dijital Haber Merkezi

Tesla CEO'su Elon Musk, bu hafta başında düzenlenen Tesla'nın Özerklik Günü etkinliğinde insansız çalışacak olan robo-taksinin 2020 yılına kadar hazır olacağını söyledi. Musk, kendini süren otomobiller için kendi sinir ağı çipini oluşturduğunu açıkladı.

Musk, "Tesla'nın kendi çipi Nvidia'ya olan bağımlılığı azaltacak." dedi. Tam otomatik sürüş çipleri altı milyar transistör içerecek ve önceki nesil donanımlara göre 21 kat daha fazla iyileştirme sunacak. Çipler saniyede 2 bin 300 kareye kadar işlem yapabiliyor.

Musk, "Şu anda üretilen tüm Tesla arabaları, tam otomatik sürüş için gerekli tüm donanıma sahip. Yapmanız gereken tek şey yazılımı geliştirmek." dedi.