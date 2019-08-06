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  3. Teröre hassas vuruş: 'Uzaktan kumandalı piyadeler' göreve hazır

Teröre hassas vuruş: 'Uzaktan kumandalı piyadeler' göreve hazır

Teröre hassas vuruş: 'Uzaktan kumandalı piyadeler' göreve hazır

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Mühimmat Tedarik Projesi Sözleşmesi kapsamında TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda yerli imkanlarla geliştirilen HGK-84'ün teslimatı gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı resmi Twitter hesabından 100+ adet Hassas Güdüm Kiti'nin teslimatının gerçekleştirildiğini duyurdu.

SSB'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Silahlı kuvvetlerimize 100+ adet daha HGK-84 teslimatı gerçekleştirdik." ifadesine yer verildi.

HGK NEDİR?

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen HGK-84 Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan 2000 Ib Mk-84  genel maksat bombalarını akıllı bombalara dönüştürüyor.

40000 ft irtifada 25 km menzile ulaşan HGK, 2000 lb Mk-84 genel maksat bombalarını akıllı bombalara dönüştürmekte, böylece mevcut bombalar, her tür hava koşulunda, uzak bir mesafeden atıldığında bile, 6.3 m sapma değerinde yüksek hassasiyetli vuruş yeteneği kazanmaktadır. Bu da uçakların tehlikeli bölgeye yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarını sağlamaktadır.

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