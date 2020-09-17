TEKNOFEST'te ayaklar yerden kesilecek

Bu yıl 24-27 Eylül’de Gaziantep’te düzenlenecek TEKNOFEST’te uçan araba tasarımları da final yapacak. Baykar Savunma yürütücülüğünde düzenlenen, ASELSAN, Boğaziçi Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin desteklediği ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Uçan Araba Tasarım Yarışması’nın final süreci Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde tamamlanacak. Serbest kategori ortaokul ve lise, ileri kategori ise ön lisans, lisans ve lisansüstü olmak üzere iki gruptan oluşan yarışma kapsamında, takımlardan, hem karada hem havada emniyetli bir şekilde seyredebilecek bir uçan araba konseptini ortaya koymaları bekleniyor. Yarışma süresince, takımlar tarafından hazırlanan ön tasarım raporları değerlendirilerek bir ön eleme gerçekleştirildi. Bu eleme sonrasında tasarım raporları değerlendirilerek finale kalan takımlar belirlendi. Serbest kategoride 410 takım arasından finale kalan 12 takım ve ileri kategoride toplam 124 takım arasından finale kalan 11 takım yaptıkları çalışmaları gösterecek.

SU ALTINDA DA YARIŞ



Bu arada TEKNOFEST’te ASELSAN yürütücülüğünde gerçekleştirilecek İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması için de geri sayım başladı. 376 takımla başvuru rekoru kırılan yarışmada finale kalan 43 takım, insansız araçlarıyla su altındaki yeteneklerini yarıştıracak.

3 MİLYON LİRA ÖDÜL DAĞITILACAK



Gaziantep’teki festival kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunan 100 bin gençten yaklaşık 5 bini finalist olarak yarışacak. TEKNOFEST 2020’de yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 milyon liranın üzerinde ödül bekliyor.

ZAHA TESTTEN GEÇTİ

Amfibi deniz piyadelerinin ihtiyaçları için geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı’na (ZAHA) ilişkin testlerde bir aşama daha tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in paylaşımına göre, ZAHA’lar zorlu hava koşullarında denizde alabora olması durumunda, içinde bulunan mürettebata zarar vermeden ve ilave bir sistem kullanmadan kendini döndürme özelliğine sahip.

LİSELİ KIZLARDAN HATALI SOLLAMAYI ÖNLEYECEK PROJE



Mersin Anamur Anadolu Lisesi öğrencileri İlayda Kesici ve Nazire Zeynep Ayten, hatalı sollama nedeniyle meydana gelen kazalarda ölüm oranını düşürme amacıyla proje geliştirdi. Virajlı yollarda araçların güvenli solama yapabilmeleri için ilerideki durumu haber veren bir sinyalizasyon sisteminden oluşan proje, TEKNOFEST’te 14 bin 800 çalışmadan ilk 5’e girerek finale kaldı. Liseli kızlar, özellikle ilçelerinde sıkça yaşanan kazalar nedeniyle bu projeyi yaptıklarını söylediler. İkilinin geliştirdiği çalışma ölüm oranını yüzde 58’den yüzde 8’e düşürüyor.