TEKNOFEST 2020 Roket Yarışları Tuz Gölü'nde 3'üncü gününde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında ROKETSAN'ın desteğiyle Tuz Gölü'nde düzenlenen roket yarışlarını katıldı.

Bakan Varank, sosyal medya hesabından yarışmanın yayınını paylaştı.

En yükseği hedefleyen gençler için ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen Roket Yarışması heyecanı 01 Eylül 2020 günü Tuz Gölü’nde başlamıştı.

Öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini arttırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan, alçak, orta ve yüksek irtifa kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmaya lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri takım olarak katılıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Yüksek İrtifa Kategorisinde takımlar, 20.000 feet irtifaya atış yapacaklar. Nefeslerin tutularak izlendiği roket atışları 13 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Roket yarışmasına toplam 516 takım başvuru yaptı. Rapor değerlendirme aşamalarını başarıyla tamamlayan 82 takım finalist olmaya hak kazandı. 75 üniversite takımı 7 adet lise takımı finalist olarak yer aldı. 13 Eylül tarihine kadar devam edecek yarışmada takımlar bir gün montaj alanında roketlerinin montajını tamamlarken bir sonraki gün atış alanında montajını tamamlamış oldukları roketlerin atışını gerçekleştirmektedirler.