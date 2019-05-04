Suruçlu öğrenciler hayalleri için kodluyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde yürütülen "Kod Adı 2023 Projesi" kapsamında öğrencilere, "hacker can, 3D yazılımı, algoritma" gibi konularda kodlama eğitimi veriliyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünde okul saatleri dışında bir araya gelen öğrencilere, bilgisayarda basit kodlama oyunlarıyla eğitim veriliyor.

Kodlama eğitmeni Çetin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temel amaçlarının, ortaokul öğrencilerine basit kodlama eğitimleri vererek, onları geleceğin teknolojilerine hazırlamak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin vizyonuna katkı sağmak için eğitimlerini sürdürdüklerini belirten Şahin, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın başlatmış olduğu Kod Adı 2023 Projesi'ni gençlik merkezimizde, özellikle ortaokul öğrencilerimize aşılamak ve değişen, gelişen Türkiye vizyonuna teknoloji anlamında katkı sağlamak için uğraşıyoruz. Basit kodlama oyunlarını öğrencilerimize anlatarak, bu oyunlarda basitten zora giderek, aşama aşama ilerleyerek, hiç farkında dahi olmadan kodlama eğitimine kendilerini dahil etmiş oluyoruz." diye konuştu.

Şahin, 50 civarında öğrenciye eğitim verdiklerini dile getirerek, ileriki aşamada bu alanda yetenekli olanlarla eğitimlere devam edeceklerini sözlerine ekledi. Öğrencilerden Özlem Demir ise okulda ders bittikten sonra heyecanla kodlama eğitimine geldiklerini ifade ederek, şimdiden bilgisayar mühendisi olmak için altyapı oluşturduğunu aktardı. Öğrencilerden Sümeyye Yaşarer de buraya eğlenerek geldiklerini belirterek, kodlama eğitiminin kendisine öz güven verdiğini anlattı.

(AA)