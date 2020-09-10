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10 Eylül 2020 Perşembe 13:18 | Son Güncelleme:

Suriye sınırında güvenlik Karagöz'den soruluyor

Suriye sınırında güvenlik Karagöz'den soruluyor

Türkiye'nin Suriye sınırında güvenliği, 500 metre yükseklikteki Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi sağlıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Karagöz, olağan dışı hareket tespit ettiğinde sisteme alarm gönderiyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınırın sıfır noktasında yer alan Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi, üzerindeki özel donanımlı kamerayla 500 metre yükseklikten 8 kilometrelik alanı tarayabiliyor.  

DHA'da yer alan habere göre, termal kameralarla hedef teşhis edildikten sonra bilgiler, komuta merkezine aktarılıyor. Yerli ve milli imkanlarla özgün olarak üretilen 'Karagöz', hafif silahlarla vurulduğu zaman kendini tamir edebilen malzemelerden üretilmesiyle dikkat çekiyor.

TÜRKİYE SINIRINDA GÜVENLİK ONDAN SORULUYOR

Zorlu hava koşullarında görev yapabilecek dayanıklı yapıya sahip 'Karagöz', üzerindeki donanımlarla sürekli gözetleme ve istihbarat, sınır ve sahil güvenliği, afetlerin gözetlenmesi, yol trafik bilgisi toplama, orman yangını tespiti ve erken uyarı, haberleşme rölesi ve kritik tesis güvenliği görevlerini yerine getiriyor.

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