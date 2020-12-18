Start-up'lar ‘Büyük Ortağım' programıyla can suyu buldu

Bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalarla start-up dünyasının gelişmesine katkıda bulunan Turkcell, ‘Büyük Ortağım’ programıyla küçük ölçekli firmalara, büyük iş ortaklarıyla çalışma fırsatı sağlıyor. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere, Türkiye genelindeki 10 farklı şehirde, 17 farklı teknokentte faaliyet gösteren 30 start-up, geçen yıl başlatılan ‘Büyük Ortağım’ programı kapsamında, Turkcell bünyesinde Ericsson, Obase ve diğer büyük firmalarla iş yapma imkanı buldu.

DESTEK SÜRECEK



Program kapsamına dahil olan start-up’larla bugüne kadar 14 milyon 700 bin TL’lik anlaşma yapıldı. Turkcell’in belirlediği kriterlere uygun olan start-up’lar, geçirdikleri teknik değerlendirmelerin sonucunda, büyük firmaların işin yüzde 90’ını yönettiği projelerde, yüzde 10’luk iş bölümününde görev alıyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, ‘Büyük Ortağım’ programıyla Turkcell ekosistemini geliştirirken ekonomiye de katkı sağladıklarını dile getirdi.

Erkan, “Turkcell 26 yıldır Türkiye’den kazandığını ülkesine geri veren bir firma oldu. Biz usta-çırak ilişkisinin önemine inanan bir şirketiz. Başlattığımız programla şimdi ekosistemimize dahil olan startup’lara destek oluyoruz. Program sayesinde ek finansman ve iş sürekliliği imkanı elde eden küçük firmalar, Turkcell ve büyük iş ortaklarıyla çalışarak kurumsal tecrübe edinirken yeni iş fırsatları da buluyor. Önümüzdeki dönemlerde de ekosistemimizi zenginleştirmek ve istihdama katkıda bulunmak için start-up’ları desteklemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

CİROLARI YÜKSELDİ, İSTİHDAM ARTTI



Katılımcı 30 start-up firmanın program öncesindeki ciroları 4,1 milyon TL civarındaydı. Çalışma sonrası bu rakam Turkcell’in verdiği destekle 8,5 milyon TL’ye yükseldi. Programa katılan 30 şirketin yaklaşık 60 olan çalışan sayısı ise 118’e yükseldi. Diğer farklı bir istatistikte, programa katılan şirketlerin Turkcell’den önce gerçekleştirdikleri proje sayısı ortalama 35 iken, bir senelik çalışma sonunda pandemiye rağmen bu rakam da 73’e kadar yükseldi.

200 SAATLİK EĞİTİM ALDILAR



Katılımcılar, adaptasyon sürecindeki teknik aktarım dahil Turkcell’den toplamda 200 saatlik eğitim alırken, 110 adet modülün geliştirilmesinde de görev aldılar. Turkcell yalnızca büyük şehirlerde sınırlı kalmayarak, iş birlikteliği fırsatı yakalamak üzere rotasını; Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde yer alan teknoparklara da çevirdi.