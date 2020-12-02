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02 Aralık 2020 Çarşamba 10:25 | Son Güncelleme:

SpaceX'in kurucusu Elon Musk Mars'a yolculuk için tarih verdi

SpaceX'in kurucusu Elon Musk Mars'a yolculuk için tarih verdi
DHA

SpaceX'in kurucusu Elon Musk dünyanın merakla beklediği Mars'a yolculuk ile ilgili müjdeyi verdi. Musk, "Muhtemelen 6 yıl içinde olacak. Şanslıysak belki 4 yıl sonra" diyerek merak edilen tarihi açıkladı.

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Mars'a insan göndereceği merak edilen tarihi açıklayarak, “Muhtemelen 6 yıl içinde olacak” dedi.

DHA'da yer alan habere göre, merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan SpaceX’in sahibi Elon Musk, merakla beklenen Mars'a insan gönderileceği tarihi açıkladı. 

Almanya’nın başkenti Berlin’deki ‘Axel Springer Ödülleri’nde görüntülü konuşan Musk, “Muhtemelen 6 yıl içinde olacak. Şanslıysak belki 4 yıl sonra” dedi. Mask, iki yıl içinde Mars'a ekipsiz bir gemi gönderilmesinin planlandığını da söyledi.

Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından üretilen Crew Dragon kapsülü test görevine başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Crew Dragon kapsülü ile NASA’dan Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’ndan (JAXA) Soichi Noguchi'yi uzay istasyonuna gönderilmişti.

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