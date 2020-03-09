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  3. SpaceX'in kargo mekiği Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

SpaceX'in kargo mekiği Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

SpaceX'in kargo mekiği Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in kargo mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) vardı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) astronotları Andrew Morgan ve Jessica Meir, yaklaşık 2 ton deney ve ihtiyaç malzemesini taşıyan Dragon mekiğini istasyonun robot koluyla yakaladı.

Kargo mekiğinin ayrıca UUİ'deki mürettebat için greyfurt ve domates gibi yiyeceklerin yanı sıra birçok markanın şekerlemelerini taşıdığı belirtildi.

Dragon'un numunelerle Dünya'ya dönmeden önce bir ay UUİ'de kalacağı ifade edildi.

Bu, SpaceX'in Dragon ile NASA adına gerçekleştirdiği 20'nci başarılı ikmal seferi oldu.


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