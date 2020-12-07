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07 Aralık 2020 Pazartesi 11:55 | Son Güncelleme:

Space X'in Falcon 9 roketi fırlatıldı

Space X'in Falcon 9 roketi fırlatıldı
DHA

Elon Musk'a ait Space X'in Falcon 9 isimli roketi fırlatıldı. Roket, Uluslararası Uzay İstasyonu'na teknik ekipman, yiyecek ve yakıt taşıyacak.

Amerikan Space X firması Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıyan roketini başarıyla fırlattı.

DHA'da yer alan habere göre, ABD'li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X firmasına ait roket 21. ticari uçuşu için Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatıldı. Roketin uç kısmında yer alan Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu’na teknik ekipman, yiyecek ve yakıt taşıyor.

Üçüncü defa kullanılan Falcon 9 roketinin ise Atlantik Okyanusu’ndaki uzaktan yönetilen taşıma platformuna inmesi hedefleniyor.

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