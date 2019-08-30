En çok kadınlar sosyal medya saldırganlığına maruz kalıyor!

Özellikle son dönemde ülkemizde kadına yönelik olarak yaşanan münferit olaylarla ilgili Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) konuya ilişkin bir açıklama yayınladı. SODİGEM Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, internet ve sosyal medyanın günümüzdeki etkinliği şöyle açıklandı: “İletişimin hızla geliştiği ve sosyal ilişkilerin, teknolojinin gelişmesiyle sanal ortamlara taşındığı bir toplum içerisinde yaşamaktayız. Günümüz dünyasında değişen yaşam koşulları beraberinde sosyal medya kullanımını neredeyse kaçınılmaz hale getirmiştir. Dijital bir zeminde gerçekleşen bu sosyalleşme süreci, toplumsal hayatta yaşanan birçok olumsuz ögeyi de sanal ortama aktarmıştır. Bu olumsuz süreçler içerisinde yer alan saldırganlık davranışları da sosyal medyaya taşınmıştır.”

SALDIRGANLIK DÜRTÜSÜ YENİ BİR ZEMİNE TAŞINDI

2019 yılında Türkiye’de bireylerin internet kullanım oranının yüzde 75,3 olduğuna değinen SODİGEM Bilim Kurulu, bu rakamın her geçen yıl arttığına dikkat çekti.

Yapılan açıklamada, SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan tarafından tanımlanan bir kavram olan “Sosyal Medya Saldırganlığı” konusuna dikkat çekildi. Eraslan’ın yayınladığı “Sanal Dünyada Sosyal İlişkiler ve Sosyal Medya Saldırganlığı” makalesinden alıntılar yapılan açıklama, şöyle sürdürüldü: “Sosyal medya ağları üzerinden yapılan sanal iletişim yöntemleri, insanların saldırganlık dürtüsünü de yeni bir zemine taşımıştır. Günümüzde artan iş yükü, sosyal beklentiler ve daralan zaman, bireylerin sosyal medya unsurunun hayatlarına daha çok girmesine neden olmaktadır. Bu yeni dijital dünya bireylerin günlük hayatta pek sergileyemeyecekleri davranışları sergileme alanı da açmaktadır. Sosyal medyada fiziksel olarak bir saldırganlık davranışının sergilenmesi mümkün olmasa da günümüzde sosyal ağlar üzerinden psikolojik saldırganlık davranışlarının üst boyutlarda sergilenebildiği görülmektedir. Günümüz dünyasında dijital yaşamın etkililiğinin tartışılmaz olduğu düşünülürse her gün binlerce insan, sosyal medya ağları üzerinden farklı kategori ve şekillerde saldırganca tutumlara maruz kalması da kaçınılmazdır.”

EN ÇOK KADINLAR SOSYAL MEDYA SALDIRGANLIĞINA MARUZ KALIYOR

Sosyal medyada en çok kadınların sosyal medya saldırganlığına maruz kaldığını ifade eden SODİGEM Bilim Kurulu, “Günümüzde kadınlar, kaba ve uygun olmayan içeriklerdeki e-mailler, sosyal medya ağları üzerinden yapılan gönderiler; utanç verici fotoğraf ve video paylaşımları; sosyal medya araçları üzerinden açılan sahte profiller gibi pek çok sosyal medya saldırganlığına maruz kalmaktadır. Mesajlar ya da fotoğraflar, sosyal medya araçları üzerinden anonim olarak paylaşılabildiği gibi kısa sürede geniş kitlelere ulaştırılabiliyor; bu da mesaj kaynağını belirlemeyi ya da kaldırılmasını oldukça güçleştiriyor” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA SALDIRGANLIĞININ SEBEPLERİ NELERDİR?

SODİGEM tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya saldırganlığının sebepleri ise şöyle sıralandı: “Kıskançlık bu sebeplerden ilki olarak gösterilebilir. İnsanlardaki kontrol edilemeyen kıskançlık duygusu bazen hakaret, taciz ve karşı tarafı itibarsızlaştırmaya yönelik hareketlerle sonuçlanabilir. Bir diğer sebep, güvensizlik olarak görülmektedir. İnsanlar yaşamlarındaki önemli şeylerin eksikliğinden dolayı acı çeker ve diğer insanların da acı çekmesini ister. Bazı eksikliklerinden kaynaklı saldırganlaşan insanlara onların istediği tepkiyi vermemelisiniz. Sosyal medya saldırganlığı konusundaki bir diğer sebep ise, sindirmedir. Bazı insanların asla yapamayacağı şeyleri yapmış olabilirsiniz, bu durumda devreye giren nefret ve kıskançlık ise başarınız karşısında sizi sindirmeye yönelik saldırganlıkla sonuçlanabilir.”

SOSYAL MEDYA SALDIRGANLIĞINA KARŞI NE YAPILMALI?

SODİGEM Bilim Kurulu, bu noktada yapılması gerekenler konusunda ise şu önerilerde bulundu: “Bireylerin bilinçli medya kullanımı için temel eğitim basamağından itibaren eğitici dersler verilmelidir. Sosyal medya saldırganlığı, aynı zamanda hukuki bir süreçtir. Bu bağlamda hukuk fakültelerinde eğitici dersler yer almalıdır. Sosyal medya saldırganlığı konusunda yasal düzenlemeler genişletilmelidir. Özellikle ebeveynlerin çocuklarını bilinçli internet kullanımı konusunda bilgilendirmeleri ve sosyal medya ağları üzerinde neler yaptıkları gözetici bir zemin oluşturulmalıdır. Yeni yetişen nesle, bu gibi sosyal medya saldırganlıklarına karşı duygu denetim eğitimleri verilmelidir. Sosyal medya ulusal birliği kurulmalıdır.”

SESSİZ KALMAK VE ÜSTÜNÜ ÖRTMEKTEN KAÇININ

SODİGEM tarafından yapılan açıklamada, özellikle sosyal medya etiği ve sosyal medyanın doğru kullanımı üzerine hayata geçirdiği çalışmalara vurgu yaparak, sosyal medyada böylesi durumlarla karşılaşan kadınların, “[email protected]” ve “https://onlineislemler.egm.gov.tr/Sayfalar/Ihbar.aspx” adreslerine başvurarak yasal süreçleri başlatmaları gerektiği ifade edildi. Açıklamada, “Sessiz kalmak, üstünü örtmek gibi davranışlardan kaçınmaları ve halklarını aramaları önerildi.