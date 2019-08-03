Keşfi 'Heyecan verici' diye duyurdular! Süper dünya

Uluslararası astronomlardan oluşan bir grup bilim insanı, 31 ışık yılı uzaklıkta yeni bir süper-Dünya keşfetti. Bugün konuyla ilgili bir açıklama yayınlanan astronom ekibi, keşfedilen yeni gezegenin yaşama elverişli olma olasılığının oldukça yüksek olduğunu söyledi. GJ 357 d ismi verilen gezegen, NASA'nın TESS Uzay Teleskobu'yla keşfedildi.

YÜZEYİNDE SIVI OLMA İHTİMALİ VAR

GJ 357 d gezegeninin, Dünya'nın yaklaşık iki katı oranında bir büyüklüğe ve altı katı oranında da bir kütleye sahip olduğu belirtiliyor. Astronomların yayınladığı makaleye göre GJ 357 d, host yıldızının yaşanılabilir bölge* sınırları içerisinde yer alıyor. Yani teorik anlamda gezegenin yüzeyinde sıvı halde su bulunma ihtimali var.

GJ 357 d, GJ 357 isimli kırmızı cüce türünde bir yıldızın yörüngesinde yer alıyor. Küçük boyutları ve düşük parlaklığıyla dikkat çeken GJ 357 yıldızı, Güneş'in yaklaşık üçte biri oranında bir büyüklüğe sahip. GJ 357'nin ayrıca Güneş'ten tam %40 daha soğuk olduğu belirtilmiş.

GJ 357, bizim Güneş'imize göre çok daha küçük, çok daha soğuk ve genel anlamıyla çok daha sakin bir yıldız. Ancak GJ 357 d gezegeni, yıldızına çok yakın bir konumda yer aldığı ihtiyaç duyduğu ısı ve enerjiyi rahatlıkla alabiliyor. Astronomlar ifadelerine göre GJ 357 ile GJ 357 d arasındaki uzaklık, Dünya ile Güneş arasındaki uzaklığında sadece %20'si seviyesinde. GJ 357 d gezegeninin yıldızı etrafındaki bir tam turu da 55,7 günde tamamlanıyor.

'HEYECAN VERİCİ BİR KEŞİF OLDU'

Konuyla ilgili konuşan araştırma lideri Lisa Kaltenegger,"Gerçekten de çok heyecan verici bir keşif oldu. GJ 357 d gezegeni ile ilk kez Dünya'ya yakın bir konumda yer alan ve host yıldızının yaşanılabilir bölge sınırlarında bulunan bir süper-Dünya keşfettik." ifadelerini kullandı.