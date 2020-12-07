07 Aralık 2020 Pazartesi 18:25 | Son Güncelleme:
Son dakika haberleri... Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Efsane geri döndü
Baykar Teknik Müdürü Bayraktar, İHA serüveninin ilk göz ağrılarından olan Bayraktar Mini İHA'nın geliştirilmiş özellikleriyle sahalara döndüğünü "Efsane geri döndü" notuyla açıkladı.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mini İHA'ya yeni özelliklerin eklenerek sahalara döndüğünü açıkladı.
"EFSANE GERİ DÖNDÜ"
Bayraktar, "Uzun zamandır yoktum biri demiş öldü, şimdi yazsınlar kral geri döndü" şeklindeki esprili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Milli İHA serüvenimizdeki ilk göz ağrımız, #AKINCI'nın dedesi Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle sahada. Efsane Geri Döndü!"
Uzun zamandır yoktum biri demiş öldü— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 7, 2020
Şimdi yazsınlar kral geri döndü... ��
Milli İHA serüvenimizdeki ilk göz ağrımız, #AKINCI'nın dedesi Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle sahada.
Efsane Geri Döndü! ��#MilliTeknolojiHamlesi ✈️���� pic.twitter.com/WOse2nKkT1