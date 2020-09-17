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  • Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu! Instagram ve Facebook neden açılmıyor?
17 Eylül 2020 Perşembe 21:48 | Son Güncelleme:

Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu! Instagram ve Facebook neden açılmıyor?

Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu! Instagram ve Facebook neden açılmıyor"

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı olan Facebook ve Instagram çöktü. Facebook tarafından satın alınan ve dünyanın en çok kullanılan platformlarından Instagram bağlantı problemi ile gündeme geldi. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram ve Facebook neden açılmıyor?

Facebok ve Instagram bağlantı problemi ile gündeme geldi. Aktif olarak milyonlarca kullanıcısı olan Facebook ve Instagram çöktü. Erişim sağlayamayan kullanıcılar sorunlarını Twitter üzerinden binlerce Tweet atarak dile getirdi. Problemin kaynağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

INSTAGRAM VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Anlık olarak erişim problemi yaşanan Instagram çöktü. Facebook'un bünyesinde yer alan sosyal medya platformundan ayrı olarak Facebook'a da erişim problemi yaşanıyor. Konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

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