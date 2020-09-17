Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu! Instagram ve Facebook neden açılmıyor?

Facebok ve Instagram bağlantı problemi ile gündeme geldi. Aktif olarak milyonlarca kullanıcısı olan Facebook ve Instagram çöktü. Erişim sağlayamayan kullanıcılar sorunlarını Twitter üzerinden binlerce Tweet atarak dile getirdi. Problemin kaynağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

INSTAGRAM VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Anlık olarak erişim problemi yaşanan Instagram çöktü. Facebook'un bünyesinde yer alan sosyal medya platformundan ayrı olarak Facebook'a da erişim problemi yaşanıyor. Konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.