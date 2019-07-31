Tesla'yı sarsan esrarengiz ölüm!

Tesla geçtiğimiz günlerde Gigafactory'deki ölüm iddialarıyla gündemdeydi. Şirketten bu konuda hiçbir resmi açıklama gelmemişti ve şirket çalışanının ölüm sebebi konusunda da hiçbir fikir yoktu. Birkaç gün önce ise Storey Bölgesi Polis Departmanı Business Insider'a 61 yaşındaki Michael Jonston'un 22 Temmuz Pazartesi günü Gigafactory'nin üçüncü katında ölü bulunduğunu açıkladı.

ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Polis departmanı konunun hala araştırıldığını ölüm sebebinin net bir şekilde henüz bulunamadığını da vurguladı. Bu sürecin ardından şirket yetkilileri tarafından da resmi açıklama geldi. Tesla yetkilileri Business Insider'a "Bu olaydan dolayı çok üzgünüz ve bu çalışanımızın ailesiyle olmaya devam ediyoruz. Kolluk kuvvetleriyle soruşturma başlattık ve olaya neden olabilecek herhangi bir güvenlik açığı söz konusu değil. Ayrıca şu an ve olay sonuçlandıktan sonra çalışanımızın ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz. Son derece zor bir zamanda desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diyerek yazılı bir açıklama yaptı.

Nevada Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi (OSHA), Business Insider'a gönderdiği bir e-postada bu konunun şu anda araştırılmakta olduğunu ve olayın işveren tarafından şimdiye kadar uygun olduğunu bildirdi.

Fakat Tesla'nın geçmişte fabrikalarında güvenlik koşulları nedeniyle büyük eleştiriler ile karşı karşıya kalmasından dolayı, olay üzerindeki soru işaretleri halen devam ediyor.



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